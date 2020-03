Un triste avvenimento ha sconvolto la Germania questo week-end, il ministro delle finanze dell’Assia, territorio di cui fa parte anche Francoforte, sembra essersi suicidato nella giornata di sabato.

Il corpo del 54enne Thomas Schaefer, membro inoltre della Cdu di Merkel, è stato rinvenuto sui binari della ferrovia nei pressi di Hochheim. Una morte su cui stanno indagando adesso le autorità, anche se pare che sia dovuta alle preoccupazioni riguardanti il Coronavirus: “Schaefer — ha spiegato il governatore dello stato Volker Bouffier — era preoccupato di non riuscire a soddisfare le enormi aspettative della popolazione, in particolare per quanto riguarda l’aiuto finanziario“.

