In un momento molto delicato per l’Italia intera messa in ginocchio dal Coronavirus, la FIGC sta tentando di raccogliere i cocci per provare a rimodulare un nuovo calendario per poter terminare le stagioni dei vari campionati. C’è chi però, come il mondo del rugby, ha deciso già da adesso di annullare completamente la stagione chiudendola con un nulla di fatto a causa proprio della pandemia.

Il presidente del Livorno Spinelli, interpellato dalla Gazzetta dello sport, ha esposto il proprio pensiero, simile a quello del mondo del rugby appunto: “Speriamo che Gravina faccia lo stesso: con la grave situazione che c’è in Lombardia, a Brescia e a Bergamo, non penso che i campionati possano riprendere“.

