Il Coronavirus continua ad espandersi a dismisura in tutta Europa. In Spagna la situazione vissuta negli ultimi giorni è a dir poco drammatica. Quest’oggi 5 giocatori del Valencia sono risultati positivi al Coronavirus. Come si legge su ‘Meteoweb‘, nelle ultime 24 ore, sono stati resi noti 2000 nuovi casi di positività al Covid-10 e oltre 100 morti. Il nuovo bollettino diffuso dalle autorità porta a 7.753 il numero dei contagi e a 288 quello dei decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 382, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali sono 517. cifre che rendono la Spagna il secondo paese europeo più colpito dopo l’Italia.

