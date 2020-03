L’emergenza Coronavirus in Spagna assume proporzioni preoccupanti. Il ministero della Sanità spagnolo ha confermato un aumento record dei decessi nelle ultime 24 ore, arrivati a toccare quota 738: il numero più alto registrato in Spagna dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio complessivo dei morti in Spagna è arrivato a superare addirittura quello della Cina, toccando i 3434 decessi totali. Sono 47.610 i casi di contagio, mentre 5367 le persone ricoverate.

