Dopo la notizia riguardante la positività di un giocatore del Real Madrid al Coronavirus, i vertici del basket europeo hanno deciso di sospendere Turkish Airlines EuroLeague, 7Days EuroCup ed Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament fino a data da destinarsi. La decisione, di comune accordo con le squadre, è stata presa perché “è diventato impossibile mantenere la regolarità delle competizioni” e “al fine di preservare la salute e la sicurezza dei partecipanti“. Euroleague Basketball, fa sapere in una nota, “seguirà da vicino eventuali ulteriori sviluppi per verificare se consentano il ripristino della sospensione“.

