Nella giornata di domani l’UEFA potrebbe prendere la decisione di fermare la Champions League a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ipotesi, come si legge sulla ‘Rosea’, è tutt’altro che remota vista la situazione in cui versano le squadre europee. Juventus e Real Madrid sono attualmente in quarantena e dunque impossibilitate ad allenarsi e giocare; al Napoli verrà impedito di volare in Spagna per la sfida contro il Barcellona, così come accaduto alla Roma in Europa League. L’unica partita che, ad oggi, non presenta criticità è quella fra Bayer Monaco e Chelsea. Un programma ridotto all’osso dunque, che porbabilmente spingera i vertici del calcio europeo ad optare per lo stop. Stessa misura già presa da Concacaf e Conmebol che hanno scelto di sospendere rispettivamente la Champions League di Nord e Centro America e la Copa Libertadores.

