Formula 1 e MotoGp sono state fermate, a causa dell’emergenza Coronavirus, ancor prima di iniziare. Dopo la lunga pausa inverlae dell’offseason, interrotta solo dai test pre stagionali, il mondo dei motori era pronto a tornare in pista, ma la situazione mondiale legata alla pandemia da Covid-19 ha fatto optare per lo stop preventivo, il rinvio e la cancellazione di diverse gare.

Il circuito di Silverstone, che ospiterà la Formula 1 il 19 luglio e la MotoGp il 30 agosto, ha deciso di fare chiarezza in merito all’eventualità che la gara non venga disputata nelle date previste. Stuart Pringle, managing director del circuito, ha aperto alla possibilità di un rimborso dei biglietti, nel caso fosse necessario. Nella nota pubblicata si legge: “vi scrivo per un aggiornamento suoi prossimi eventi a Silverstone mentre la Gran Bretagna continua a combattere contro il coronavirus. Questa settimana, è stato annunciato dalle istituzioni che tutti gli sport motoristici sono stati sospesi nel Regno Unito alla fine di aprile 2020 per sostenere il governo britannico nei suoi sforzi per contenere la diffusione del virus. Molti di voi hanno prenotato i biglietti per i nostri eventi entro la fine dell’estate, tra cui il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 e la MotoGP. Capisco che abbiate voglia di capire se si terranno o meno.

La verità è che, come molti altri eventi sportivi internazionali in programma in tutto il mondo, non possiamo prevedere quale sarà la situazione in estate. Tuttavia, posso dirvi con il cuore che tutti a Silverstone, la Formula 1 e la MotoGP stanno facendo il possibile per garantire che si possano organizzare questi eventi nelle loro date programmate. Come ha affermato Chase Carey, CEO Liberty Media, la Formula 1 e la FIA non prevedono di iniziare il campionato in Europa se non dopo maggio, anche se questo piano potrebbe essere rivisto. Vorrei rassicurare i nostri fan sul fatto che, qualora dovessimo essere costretti a cancellare uno dei due GP, a tutti i clienti che hanno acquistato un biglietto saranno rimborsati. Continueremo, ovviamente, ad aggiornare sul come la situazione nel Regno Unito si evolve e vorrei cogliere l’occasione per ringraziarvi per il vostro sostegno e per la pazienza in un momento estremamente difficile per tutti. Soprattutto, spero che voi le vostre famiglie siate al sicuro in questo momento preoccupante“.

