Seyboth Wild è uno dei pochi tennisti ad essere risultati positivi al Coronavirus. Il brasiliano però, in queste ore è al centro di un vero e proprio caso, dato che alcune indiscrezioni rivelano come sia sotto indagine per aver violato la quarantena. Secondo quanto rivelato da Globoesporte, il tennista brasiliano rischierebbe addirittura l’arresto secondo le leggi vigenti in Brasile. Al momento non vi sono conferme ufficiali relativamente all’accaduto, ma di certo Seyboth Wild farebbe bene a rimanere in casa, per se stesso e per gli altri.

