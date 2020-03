Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lasciando Palazzo Chigi ha rilasciato umportanti dichiarazioni in merito al futuro dei campionati in questo momento di massima allerta a causa del Coronavirus. “Proseguimento di tutte le attività ma nel rispetto della salute di tutti. Porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento“.

Queste le parole raccolte dalla Gazzetta dello sport, parole molto importanti sopratutto in relazione alle recenti polemiche legate allo spostamento di Juventus-Inter. La gara potrebbe essere recuperata già questa domenica, ma sempre senza pubblico sugli spalti, come rivelato poco fa da Spadafora. Dopo le dichiarazioni del ministro si attendono adesso le comunicazioni ufficiali, attese per questo pomeriggio.

Valuta questo articolo