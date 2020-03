“La decisione di posticipare le Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno a causa del Coronavirus ha evitato agli atleti un eccessivo stress mentale“. Si è espresso così ai microfoni di TalkSport il presidente della Federazione internazionale dell’Atletica, Sebastian Coe, in merito alla sofferta decisione di rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non volevamo che, per cercare di preparasi, gli atleti si trovassero in una posizione contrastante con le indicazioni dei governi, forse anche trovandosi a infrangere la legge“.

