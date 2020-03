Tutto il mondo sta rispettando la quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus. L’unico modo per provare a limitare il contagio e sconfiggere questo terribile nemico invisibile è rimanere rinchiusi in casa ed uscire solo per motivi di lavoro e di necessità.

Per tenere compagnia a tutte le persone costrette a rimanere in casa, i vip riescono sempre a regalare delle chicche davvero speciale. Dall’America è arrivato un regalo speciale per tutti i fan, e le fan, dei Backstreet Boys. Nick Carter da Las Vegas, Aj McLean da Los Angeles, Howie Dorough da Orlando, Kevin Richardson da Los Angeles e Brian Littrell hanno deciso di organizzare una reunion a distanza, regalando una delle loro canzoni più famose, “I Want it that way”, facendo letteralmente impazzire il web.

