Scene di ordinaria follia a Mondello, in provincia di Palermo, dove si è assistito ad una terribile scena avvenuta sul lungomare. Un gruppo di poliziotti ha deciso di bloccare con le maniere dure un jogger, che stava svolgendo attività fisica all’aria aperta in solitudine come prevede il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli agenti hanno prima accerchiato l’uomo, per poi spintonarlo a terra come fosse un criminale. Una scena ripresa dalla gente presente sui balconi, affrettatasi poi a pubblicare il video sui social:

“No, non c’entro in polizia. Io vengo dall’arma dei carabinieri e chi mi deve disturbare.”

Quanta merda oggi a Mondello pic.twitter.com/35Sd1TjoSr — Qangaceiro (@Qangaceiro) March 15, 2020

Valuta questo articolo