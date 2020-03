I Paesi del mondo stanno provando a contenere il Coronavirus che, di giorno in giorno, aumenta vittime e numero di contagiati. A risentirne è anche lo sport, costretto ad annullare eventi già in programma da parecchie settimane, rinviandone altri a data da destinarsi.

Per quanto riguarda la Formula 1, al momento le gare in Australia e Bahrain sono state confermate, mentre avanza qualche dubbio per il Vietnam. Il governo di Hanoi ha infatti varato alcune misure stringenti, che stabiliscono la quarantena preventiva per i viaggiatori provenienti anche dall’Italia. Questa la nota ufficiale: “tutti i viaggiatori che entreranno in Vietnam dalla Cina e da Hong Kong, Corea del Sud, Italia, e Iran dovranno effettuare una certificazione medica e osservare una quarantena di 14 giorni prima di entrare nel paese. Il Gran Premio di Formula 1 del 5 aprile si svolgerà come previsto ad Hanoi”. Una conferma che lascia comunque il tempo che trova, visto che il divieto di ingresso per gli italiani potrebbe creare numerosi problemi alla Ferrari e non solo.

