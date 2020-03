Se la MotoGp ha annullato il Gran Premio del Qatar e valuta se rinviare la gara in Thailandia, la Formula 1 al momento prosegue dritta per la propria strada, confermando l’appuntamento di Melbourne.

Il circuito di Albert Park ospiterà il primo Gran Premio dell’anno, festeggiando il 25° anniversario dal primo evento datato 1995. L’emergenza Coronavirus continua però a spaventare il governo australiano, ma al momento la gara non sembra a rischio, come rivelato dall’amministratore delegato dell’organizzazione del Gran Premio d’Australia, Andrew Westacott: “siamo pronti ad accogliere i team e il loro personale per il 25esimo GP a Melbourne”. Questo il comunicato diramato ieri, che sottolinea come non ci siano novità, considerando anche la conferma della F1 arrivata nella notte, secondo cui il Gran Premio di Australia si disputerà.

