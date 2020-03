Il Coronavirus sta mettendo in crisi il mondo del calcio, l’Italia lo sa bene. Tante partite rinviate, caos nel trovare una data utile per il recupero, calendari stravolti. Problema che potrebbe ripercuotersi anche in ambito internazionale. Ai microfoni di Sky Sport, il presidente FIFA Gianni Infantino ha infatti parlato della possibilità di annullare gli Europei estivi a causa del Covid-19: “non posso escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico e personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione, evitando reazioni eccessive. Spero che non si vada nella direzione di un annullamento delle competizioni, sarebbe difficile emettere un divieto generale perché la situazione, in ciascun Paese, è diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio. La salute è al di là di qualsiasi cosa ed è per questo che dobbiamo restare vigili e sperare che l’epidemia non si espanda”.

