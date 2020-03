Il Coronavirus mette i bastoni fra le ruote anche il calcio inglese. Per ora in Gran Bretagna la situazione non costituisce un’emergenza tale da fermare il mondo del pallone, ma la partita fra Manchester City e Arsenal non verrà disputata. Alcuni membri dei Gunners sono stati a contatto con il proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, poi risultato positivo al Coronavirus. Giocare dunque sarebbe rischioso e potrebbe favorire eventuali contagi.

Nel comunicato del City si legge: “la decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell’Arsenal sono stati in contatto con il proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19“, in occasione della partita di Europa League del 27 febbraio. Il rischio di contagio, però, è considerato basso. “Nonostante ciò – continua la nota del club – stiamo seguendo rigorosamente le linee guida del governo che raccomandano a chiunque entri in stretto contatto con qualcuno con il virus di autoisolarsi a casa per 14 giorni dall’ultima volta che ha avuto contatti“.

