Aldo Vanoli si trova ricoverato in ospedale con sintomi da Coronavirus. Il presidente della Vanoli Cremona, squadra che milita nella Serie A di basket, ha avvertito personalmente La Provincia di Cremona via telefono, spiegando: “sono in ospedale a Cremona. Non ho la febbre alta, ma non mi passa da diversi giorni e mi hanno ricoverato. Mi hanno fatto il tampone e tutti gli accertamenti del caso. Stiamo a vedere“. Vanoli è attualmente in attesa di scoprire l’esito del tampone.

