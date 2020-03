Sono sempre più numerose le donazioni da parte degli sportivi per supportare la lotta contro il Coronavirus. In attesa di vederli nuovamente in azione in campo, sono tantissimi i calciatori che hanno deciso di mostrarsi campioni anche nella vita.

Oggi è stato il turno di Ribery: il francese ha infatti donato 50 mila euro alla Fondazione Ospedale Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus tramite la campagna “Forza e Cuore”. La cifra sarà divisa nei principali ospedali di Firenze per attrezzature mediche e forniture fondamentali durante l’emergenza Coronavirus.

