Rafa Nadal ha da sempre mostrato grande vicinanza alla sua Spagna. La terra che gli ha dato i natali e che gli sta molto a cuore, adesso è in seria difficoltà, messa in ginocchio dal Coronavirus. Nadal ha pensato dunque di scendere in campo: “È giunto il momento per lo sport spagnolo di raggiungere la sua più grande vittoria”, così Rafa ha spronato gli sportivi iberici a fare una donazione, lanciata proprio sul suo account Twitter assieme a Pau Gasol.

La risposta è stata sin da subito veemente. I colleghi Feliciano Lopez, Muguruza e David Ferrer, il portiere ex Real Madrid Iker Casillas ed il pilota Fernando Alonso hanno immediatamente aderito all’iniziativa di Rafa, uno degli uomini più influenti di Spagna. Siamo certi che nelle prossime ore anche altri personaggi illustri seguiranno l’esempio di Nadal per sostenere la Spagna.

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria. Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes? 👉 https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos 👆🏻🎾 🏀 🙏 pic.twitter.com/pWYIfPfj0U — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2020

