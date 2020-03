L’emergenza Coronavirus ha scombussolato anche il mondo dello sport, costretto a fermarsi totalmente per evitare la diffusione della malattia.

Anche la boxe ha dovuto alzare bandiera bianca, annullando tutti gli eventi in programma, compreso quello che avrebbe permesso a Daniele Scardina di difendere il titolo internazionale dei supermedi. Oggi King Toretto è confinato a casa con la compagna Diletta Leotta e, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha voluto ringraziare tutti coloro che in prima linea affrontano la malattia: “voglio dirgli grazie, grazie e ancora grazie. Sono un guerriero del ring, ho fatto del ‘non mollare’ un mantra per affrontare sacrifici e avversari, loro combattono un nemico invisibile come il Coronavirus. Loro sono medici, infermieri, barellieri e tutti quelli che salvano le vite alle persone. Sono guerrieri in camice bianco, i nostri eroi. Quanto tutto sarà finito, vediamo di non dimenticarlo. Mai!“.

Il 28 febbraio, come anticipato, avrebbe dovuto difendere il titolo internazionale dei supermedi, ma il match è stato rinviato per l’emergenza sanitaria: “incredibile quanto le cose siano cambiate velocemente. Sono arrivato dagli Usa tirato a lucido, dovevo perdere ancora 3 chili per il giorno dell’incontro, era tutto prearato a puntino. Niente, il virus ci ha trovato con la guardia bassa. Ora aspettiamo, inutile programmare. In teoria il match rimandato contro Francillette potrebbe svolgersi a giugno, ma come si fa a fare previsioni. Non è il momento, lo sport tornerà quando sarà finita l’emergenza sanitaria“.

La situazione è difficile, Scardina teme maggiormente per i suoi familiari: “i miei nonni sono anziani. Per fortuna stanno tappati in casa e c’è mia mamma che non si ferma mai: fa la spesa, va in farmacia e tutto il resto. Mi ha molto tranquillizzato in questa fase complicata. Ci sentiamo due o tre volte al giorno. Poi io ho la fede che mi sostiene, prego e questo mi fa stare bene. Sono momenti particolari, molti hanno perso amici e parenti. Sentire la presenza di Dio è la mia forza“.

King Toretto si allena, anche in modo curioso: “l’esercizio più bello e divertente è ballare. Mettetevi una musica coinvolgente e seguite il ritmo per 30 minuti o se riuscite anche un’ora. Si consumano calorie e va benissimo per la mente. Io vado forte con quella latinoamericana. Ballare con Diletta? Dipende, a volte abbiamo tempi diversi. Però spesso ci ritroviamo insieme: molto divertente condividere passi e danza in terrazzo. Guida lei? Non sono mica scarso, me la cavo“.

Infine, non poteva mancare la chiosa sul modo in cui Scardina e Diletta Leotta trascorrono la quarantena: “sono molto goloso, lei sforna piatti deliziosi. Qualche volta provo anche io a preparare qualche ricetta, ma di solito lascio spazio a Diletta. E purtroppo quando mangio non riesco a dire no. I risultati si vedono anche se mi alleno due volte al giorno: ho preso 5 chili, ma appena esco di casa li butto giù. Giuro. Il rischio della quarantena è impigrirsi, il corpo si adagia e diventiamo una sorta di divano vivente. Non bisogna farsi prendere dall’ozio, guai. Il virus ci ha già scombussolato la vita, non diamogli altro spazio“.

