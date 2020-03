La Juventus deve fare i conti con il Coronavirus, Daniele Rugani è risultato infatti positivo dopo un tampone svolto nella giornata di ieri. La società bianconera è stata immediatamente messa in quarantena, così come l’Inter che ha affrontato il club campione d’Italia domenica sera.

Sono molti i messaggi giunti a sostegno di Rugani, tra questi anche quello di Pjanic, che ha lanciato anche una frecciatina al sistema: “doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela. Forza Daniele, siamo squadra anche in momento come questo“.

