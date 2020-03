Le misure restrittive imposte dal Governo per limitare il diffondersi del Coronavirus non termineranno il 3 aprile, ma verranno certamente prorogate. E’ quanto ha rivelato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha di fatto anticipato la decisione del Governo: “nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione“, sono infatti le parole del ministro della Salute Roberto Speranza.

Valuta questo articolo