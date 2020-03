Il Coronavirus non risparmia proprio nessuno. Non solo la gente comune, sono risultati positivi anche sportivi, personaggi famosi, politici e anche membri della famiglia reale. Da Buckingham Palace hanno infatti appena comunicato che il principe Carlo è risultato positivo al test per il Coronavirus. Il 72enne erede al trono britannico della regina Elisabetta è in isolamento in Scozia da alcuni giorni.

Valuta questo articolo