Il Coronavirus contagia anche il mondo del golf, c’è infatti il primo golfista contagiato e si tratta di Victor Lange, player del PGA Tour Latinoamerica. Il giocatore sudafricano è rientrato da poco in patria dopo aver partecipato all’Estrella del Mar Open in Messico, risultando positivo in seguito ad un tampone effettuato il 15 marzo in ‘misura precauzionale’.

Il 26enne di Johannesburg è al momento asintomatico: “ringrazio fan e colleghi che, in queste ore, gli stanno mostrando vicinanza e affetto” ha scritto sui social. Intanto il PGA Tour Latinoamerica ha contattato i giocatori venuti a contatto con Lange nel torneo messicano, invitandoli a sottoporsi a tampone.

