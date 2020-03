Non solo la preoccupazione per il Coronavirus, ma anche l’ansia di poter recare danno alla moglie Claudia, che da qualche mese lotta contro il cancro. Radja Nainggolan è intervenuto sui social per raccontare questo particolare periodo della sua vita, parlandone nel consueto appuntamento su Instagram che organizza la moglie di Mertens.

“Il Coronavirus è un grosso problema, si parla solo di questo – le parole del belga – gli ospedali vengono evitati e le terapie vengono ritardate un po’. Si spera quindi che tutto vada bene il prima possibile, perché lei (Claudia) ha comunque un sistema immunitario debole. Pertanto evita gli ospedali. Ci sono liste di attesa che determinano quando puoi andare. Adesso quando vado a fare la spesa c’è il rischio che possa contrarre il virus. Quando torno a casa, temo di poterlo trasmettere a lei, ma sono attento e penso che tutto sia andato bene. Ha già attraversato il periodo più difficile, le cose stanno andando nella giusta direzione al momento”.

