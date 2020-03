Gli allenamenti ai tempi del Coronavirus hanno subito notevoli variazioni, anche per quanto concerne i tennisti. Se Medvedev ha deciso di allenarsi nel garage con una sessione di pesi, ha fatto anche peggio Lucas Pouille, il quale ha deciso di fare una sessione di palleggi contro il muro. Nulla di speciale, se non fosse che si tratta del muro del salone di casa, un piccolo particolare diciamo. In questo periodo caratterizzato dalla quarantena un po’ in tutto il mondo, anche gli allenamenti subiscono variazioni notevoli, ecco il video di quanto accaduto a casa Pouille.

Valuta questo articolo