La Finals di Fed Cup si sarebbero dovute giocare dal 14 al 19 aprile 2020 alla Laszlo Papp Arena di Budapest. Così però non sarà, dato che l’evento è stato rinviato a causa del Coronavirus che sta seminando paura in tutto il mondo. Per l’evento verranno scelte nuove date, da incastrare nel fitto calendario del tennis femminile, per adesso però non sono state fatte ipotesi in merito a quando potrebbero essere recuperate le Finals di Fed Cup. Il mondo dello sport è letteralmente stato messo in ginocchio dal Coronavirus, tutti fermi nell’attesa di debellare il mostro.

