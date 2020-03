Il pericolo Coronavirus non lascia tranquilli gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio al 9 agosto. L’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intero pianeta sta avendo forti ripercussioni anche sul mondo dello sport, compresi i Giochi.

Sul tema è intervenuta alla Reuters il ministro giapponese per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, che ha ammesso come i contratti prevedano un possibile rinvio entro la fine dell’anno: “i Giochi devono tenersi entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come l’autorizzazione a un rinvio. Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare che vadano avanti come pianificato“.

Valuta questo articolo