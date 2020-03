Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus, ad annunciarlo è stato lui stesso con un breve tweet pubblicato nella mattinata di oggi.

Queste le sue parole affidate ai propri canali social: “nelle ultime 24 ore ho avvertito alcuni sintomi e, in seguito al test, sono risultato positivo al Coronavirus. Sono già in auto-isolamento, ma continuerò a lavorare da casa in video-conferenza per continuare a fronteggiare l’emergenza. Insieme batteremo il virus“.

