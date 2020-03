La Danimarca registra un importante caso di Coronavirus, si tratta di Thomas Kahlenberg, ex calciatore della Nazionale danese ritiratosi nel 2017.

Tornato da un recente viaggio ad Amsterdam, dove avrebbe contratto la malattia, pare che Kahlenberg abbia contagiato ben 16 persone, dopo aver assistito al match tra Brondby e Lyngby, valido per il campionato danese. Il club della periferia di Copenaghen ha infatti fatto sapere di aver messo in quarantena ben 13 uomini tra calciatori e staff tecnico-dirigenziale, mentre il Lyngby ha applicato la medesima misura a tre giocatori, ovvero coloro entrati in contatto con Kahlenberg. Stando ad una nota pubblicata dal Brondby, pare che l’ex centrocampista danese “sta bene e non è abbattuto dalla circostanze“. Non sono state rese note al momento le tappe di Kahlenberg in Olanda, le autorità stanno cercando in questi giorni per ricostruire il percorso e mettere in isolamento chiunque abbia avuto contatti con lui.

