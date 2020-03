Cresce la preoccupazione per Papa Francesco, un suo collaboratore è infatti risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato per precauzione in ospedale. A riportarlo è il sito del Messaggero, sottolineando come l’assistente del Pontefice abiti insieme a lui presso la residenza di Santa Marta. La salute di Bergoglio non desta preoccupazioni, anche se il pericolo di contagio adesso è altissimo, dal momento che il Papa non vuole trasferirsi nell’appartamento del palazzo apostolico, in cui sarebbe più al sicuro.

