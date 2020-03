Il Barcellona alle prese con la prima positività al Coronavirus. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Sport, non si tratterebbe di un calciatore, bensì del medico sociale della società blaugrana. Adesso però si accende l’allarme anche per quanto concerne i calciatori che sono stati a contatto con il medico Ramon Canal nei giorni scorsi. L’intera rosa blaugrana verrà dunque monitorata nelle prossime ore per valutare eventuali sintomi ed effettuare i tamponi se necessario.

