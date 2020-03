Il Portogallo comincia a fare i conti con il Coronavirus, sono 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore dalle autorità portoghesi, che portano il bilancio totale a 140 vittime. A renderlo noto è il quotidiano El Pais, che rivela come tra queste ci sia anche il 14enne Vitor, la persona più giovane in Europa ad aver perso la vita a causa del COVID-19. Il ragazzo non soffriva di altre malattie gravi, anche se il quotidiano locale ‘Publico’ ha sottolineato come avesse una grave psoriasi, patologia che indebolisce il sistema immunitario.

