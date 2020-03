Il picco dell’epidemia di Coronavirus in Italia non è ancora stato raggiunto, è questa la convinzione del Governo che ha indicato come manchino ancora alcuni giorni prima di raggiungere il punto più alto della curva epidemica. Lo ha rivelato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, sul Blog delle Stelle: “con i numeri a disposizione e le elaborazioni di virologi ed epidemiologi, possiamo aspettarci il raggiungimento del picco nel giro di 7-10 giorni e, ragionevolmente, la diminuzione del contagio“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il premier Conte, intervenuto oggi ai microfoni di ‘El Pais’: “siamo vicini al picco, poi dovremo iniziare a pensare a una ripresa graduale delle nostre attività. Quella che abbiamo adottato è una misura durissima del punto di visto economico e non può prolungarsi troppo. Per scuole e università, invece, si possono introdurre modifiche affinché gli studenti non perdano l’anno o l’esame“.

