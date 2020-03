“Questi siamo noi tra qualche settimana, Forza!” E’ la descrizione data da Riccardo Piatti al video postato sul suo profilo Twitter. L’allenatore di Sinner in questo momento difficile a causa del Coronavirus, ha voluto pensare a quando tutto ciò sarà finito, con gli appassionati di tennis pronti a riversarsi sui campi. Un fiume di gente nel video postato da Piatti, si appresta a tornare a giocare a tennis, cercando un campo libero per la città intasata dai tennisti. Ecco il video ripostato poi anche da Pouille, con la speranza che questo momento arrivi presto.

This is me and you all in a few weeks!!!! Forzaaaaa #istayhome #COVIDー19 pic.twitter.com/4Qxor5VxeZ

— Riccardo Piatti (@RPiatti) March 23, 2020