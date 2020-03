Nel bel mezzo di tante notizie poco rassicuranti in merito al Coronavirus, dal mondo del calcio arriva un messaggio di speranza. A lanciarlo è Mattia Perin, portiere del Genoa, che attraverso il suo profilo Instagram ha postato una foto insieme ai suoi nonni. Secondo Perin, come loro sono riusciti a superare la guerra, anche le nuove generazioni riusciranno a superare il Coronavirus: “sono sopravvissuti alla guerra, i miei nonni. E di quel periodo mi hanno raccontato le incredibili difficoltà e i cambiamenti di abitudini che hanno subito drasticamente da un giorno all’altro. La cosa che più mi è rimasta impressa è la loro soddisfazione nel raccontare come ne sono usciti, come sono sopravvissuti. Glielo si legge negli occhi. Ne sono usciti con lucidità, con caparbietà, con quel carattere che noi italiani tiriamo fuori nelle grandi difficoltà. Stando uniti, aiutandoci l’un l’altro, consapevoli, proprio com’è accaduto ai nostri nonni, che sarà bello raccontare ai nostri figli quando saranno grandi, di come siamo usciti da questa circostanza, che non è una guerra ma comunque una corsa alla libertà. Sperando che anche i nostri figli diventino forti e consapevoli di quanto sia bello essere italiani“.

