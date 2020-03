Anche Pep Guardiola ha deciso di scendere in campo, vestendo la ‘maglia della solidarietà’, nella partita contro il Coronavirus. L’allenatore del Manchester City, attualmente tornato in Spagna, ha deciso di donare 1 milione di euro, destinato al Medical College of Barcelona e all’Angel Soler Daniel Foundation: con la cospicua somma di denaro verranno acquistati kit sanitari e mascherine protettive.

Valuta questo articolo