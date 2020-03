Il Coronavirus risulta particolarmente letale per gli anziani, ai quali è stato consigliato fermamente di evitare contatti con l’esterno, se non strettamente necessari. Pelè, che compirà 80 anni ad ottobre, ha seguito alla lettera i consigli scegliendo di mettersi in stato di quarantena volontaria nella propria casa di Guarujà, nello Stato di San Paolo. O’Rei si trova nella fascia d’età più a rischio, per la quale la mortalità è del 15%.

