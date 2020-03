L’incubo Coronavirus spaventa il mondo intero, Serie A compresa, costretta a fermarsi come tutto il calcio internazionale. In casa Bologna c’è tanta apprensione per Sinisa Mihajlovic, che solo 136 giorni fa ha subito il trapianto di midollo osseo per sconfiggere la leucemia.

A parlare delle condizioni dell’allenatore serbo ci ha pensato Massimiliano Marchesi, preparatore atletico rossoblù intervenuto ai microfoni di èTv: “è tranquillo a Roma, ma è molto importante che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche. Sinisa non può correre rischi con il Coronavirus. Lui è sempre un guerriero, abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via. Altrimenti sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha con il Bologna“.

