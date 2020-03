Il picco in Italia potrebbe non essere ancora stato raggiunto, anzi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni secondo le stime degli esperti.

E’ quanto riferito da Ranieri Guerra, assistant director general dell’Oms, nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Capital: “il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia. Quello che ci si aspetta dunque è vedere decadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni“.

