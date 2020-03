Cristiano Ronaldo non ha fatto ritorno a Torino dopo la notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, che ha spinto la Juventus a mettere in quarantena ben 121 membri della società.

Il campione portoghese ha deciso di trascorrere questi 14 giorni a Funchal, nella sua città natale, stando vicino alla madre colpita pochi giorni fa da ictus. La visita in ospedale di CR7 non ha destato preoccupazioni nei medici, come ammesso da Miguel Albuquerque, governatore della regione di Madeira: “non posso parlare di questo argomento per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione“. A confermare il tutto ci ha pensato anche il segretario regionale della sanità Pedro Ramos: “sia l’atleta che la sua famiglia sono asintomatici”.

