La situazione in Italia e nel mondo è grave, il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta, obbligando anche lo sport a fermarsi. Tutto sospeso nel nostro Paese, anche la Serie A, ma non la Champions League che oggi dà il via al ritorno degli ottavi di finale.

Una scelta che non convince Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni dell’agenzie EFE per esprimere il proprio disappunto: “c’è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della Uefa sarà molto importante per tutti i campionati. Il Siviglia? Li rispettiamo, ma giocheremo senza paura. Ammiro molto Lopetegui, mio successore al Porto, e giovedì ci saranno due squadre che amano dominare il gioco. Siamo motivati e in un buon momento“.

