E’ stato il primo caso di Coronavirus in Serie A, si tratta di Daniele Rugani che ormai da due giorni è in isolamento alla Continassa.

Solo qualche linea di febbre per il difensore bianconero, la cui positività ha costretto 121 membri della Juventus a rimanere in isolamento. Sulle sue condizioni è intervenuta sui social Michela Persico, fidanzata di Rugani: “oggi preferivo restare in silenzio per la situazione delicata in cui mi trovo e ci troviamo. Poi ho cambiato idea vedendo un servizio e leggendo tanti commenti. Hanno dato una notizia falsa: io sto bene e non ho nessun sintomo. Mi dispiace poter leggere messaggi di conforto, quando ad oggi sto bene. Dovessero esserci sviluppi in tal senso e ve lo comunico. Io sono a casa, mentre Daniele rimarrà alla Continassa in quarantena per 15 giorni”.

