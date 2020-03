Pochi giorni fa aveva annunciato in un video di essere risultata positiva al Coronavirus, poche ore dopo il post del fidanzato sui social. Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno contratto l’infezione e, in questo momento, stanno rispettando la quarantena nella casa dell’argentino a Torino.

La dolce metà dell’argentino ha rilasciato ieri un’intervista a ‘Cortá por Lozano’, un programma televisivo sudamericano, raccontando che aria si respira in casa: “ci hanno consigliato di non vederci, ma dato che io e Paulo abbiamo il Coronavirus, possiamo stare nella stessa stanza. Passiamo le salviette disinfettanti su tutto ciò che tocchiamo, apriamo le finestre, gettiamo via rapidamente la spazzatura. Avevamo una buona scorta di cibo perché sapevamo che sarebbe arrivato, ma abbiamo ancora la possibilità di avere pranzo e cena dal club. I sintomi che avevo non erano i più importanti, come la febbre e la tosse secca. All’inizio avevo la tosse secca ma poi avevo molto muco. Quindi ho pensato che fosse solo un’influenza. Ha attirato la mia attenzione quando un giorno l’allenamento respiratorio mi è sembrato molto strano, mi sono stancata senza fare nulla“.

La fidanzata di Dybala è poi tornata sul video postato sui social per annunciare la sua positività: “mi è sembrato importante realizzare il video, c’erano tante notizie false, è stato bello comunicarlo con le mie parole e trarre vantaggio dal fatto che lo avrebbero riportato su vari portali in modo che le persone prestassero attenzione alle regole e a fare ciò che deve essere fatto. Il test è stato fatto perchè alcuni compagni di Paulo avevano già il coronavirus, e lo hanno fatto a entrambi e ad un suo amico che è sempre con noi. La sera prima ci hanno dato i risultati, Paulo ha detto che aveva freddo. La cosa strana è che i sintomi ci hanno colpito in momenti diversi, Paulo è stato l’ultimo ad averli, un giorno dopo aver effettuato il test, il nono giorno di quarantena“.

