La situazione generale in Italia rispetto a qualche giorno fa sembra migliore, ma Silvio Brusaferro chiede di non abbassare la guardia.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha fatto questa mattina il punto stampa all’Iss, sottolineando come bisogna stare attenti a non farsi sopraffare dall’ottimismo: “il dato rilevante è che a partire dal 19-20 marzo, il numero di nuovi casi segnalati cala, la curva sembra attenuarsi. Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c’è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse“.

