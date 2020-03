Gli ultimi due giorni hanno dimostrato un leggero calo di contagi e vittime da Coronavirus in Italia, un trend in calo che induce all’ottimismo senza però abbassare la guardia.

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha snocciolato ieri i numeri senza batter ciglio, aggiornando l’Italia sulla situazione sanitaria che pare al momento in miglioramento. Intervistato da Repubblica, Borrelli non si è nascosto: “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile. Le misure di due settimane fa iniziano a sentirsi, nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo. Superare la Cina in tema di contagi? Non me lo sarei mai aspettato. Il 31 gennaio questo governo ha dichiarato lo stato di emergenza e bloccato i voli da e per la Cina, mi sembra che abbiamo compreso subito che questa epidemia era una cosa seria“.

Il capo della Protezione Civile ha poi proseguito: “la partita di Champions tra Atalanta e Valencia potenzialmente è stato un detonatore, ma lo possiamo dire ora, con il senno di poi. La conferenza stampa delle 18? Dal primo giorno ho assicurato che avrei detto la verità, è un impegno che ho preso con il Paese. Se ora ci fermassimo ci accuserebbero di nascondere le cose. E poi eravamo in mano alle singole Regioni, ai numeri degli assessori alla Sanità. Nelle prime settimane è stato il caos“.

Valuta questo articolo