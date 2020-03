Bergamo è una delle città più devastate dal Coronavirus. Le immagini che i media mostrano sono strazianti, i dati riferiti a morti e contagiati a dir poco shockanti. Una situazione che Papu Gomez, stella dell’Atalanta, sta vivendo in prima persona. Il calciatore orobico ha deciso di lanciare un forte appello verso tutta italia, riprendendo un estratto della conferenza del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, utilizzando le parole pronunciate dal vicepresidente della Croce Rossa cinese Sun Shuopeng: in Italia non sono presenti misure abbastanza severe, ci son persone in strada, hotel aperti e popolazione senza mascherine.

Questo l’appello del Papu: “le misure sono poco rigorose, se non cambiamo il modo di affrontare questo problema il virus continuerà a circolare. Questo lo ha detto Sun Shuopeng, vicepresidente della Croce Rossa cinese in conferenza stampa con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Ci sono ancora troppe persone per strada, troppe persone che usano il trasporto pubblico e che non usano la mascherina”.

Valuta questo articolo