L’emergenza Coronavirus sta piegando il mondo intero, ma le popolazioni stanno cercando di reagire nel migliore dei modi, con ottimismo e coraggio. Tante sono le persone che non possono restare chiuse in casa a rispettare la quarantena obbligatoria a causa del loro lavoro: non solo infermieri, medici o dipendenti di negozi di generi alimentari. Un applauso va anche a coloro che devono smistare la merce, spedirla e poi consegnarla.

Arriva da Bergamo un video davvero speciale, nel quale gli addetti alla logistica intonano un coro da stadio da brividi: “la gente che non molla, la gente che non molla, la gente che non molla siamo noi. La gente come noi non molla mai!“.

Valuta questo articolo