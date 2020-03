Il Coronavirus sta portando a notevoli modifiche per quanto concerne la vita quotidiana di tutti noi, ma anche la programmazione degli eventi sportivi in questi giorni e nei prossimi mesi. Tanti i dubbi in merito allo svolgimento di alcuni tra i più importanti tornei di tennis come ad esempio Wimbledon, dubbi su come finirà la serie A ed anche incognite in merito alle Olimpiadi di Tokyo.

Proprio in relazione alle Olimpiadi, quest’oggi si è espressa il ministro dello Sport con delega ai Giochi, Seiko Hashimoto, la quale durante un’audizione ha dichiarato che sarebbe “inconcepibile” il rinvio o la cancellazione di Tokyo 2020. “Dal punto di vista degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, e che sono nella fase di aggiustamento e di preparazione all’evento, è inimmaginabile pensare a un annullamento o la posticipazione dei giochi“, le parole riportate dall’Ansa. La speranza è che sino a questa estate l’allarme Coronavirus sia definitivamente stato debellato.

