In Giappone sono sicuri, il Coronavirus non intaccherà lo svolgimento regolare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’estate è ancora lontana, ma i dubbi in merito alle condizioni relative alla pandemia nei prossimi mesi sono enormi. Sembra però non averne il premier giapponese Abe, il quale ha nuovamente ribadito di non aver alcun dubbio in merito allo svolgimento dell’evento:

“I Giochi Olimpici si terranno come previsto. Abbiamo fatto il massimo perché sia un’Olimpiade di successo e stiamo lavorando fianco a fianco col Cio e l’Oms. In Giappone non c’è stata una diffusione esplosiva anche se ovviamente non possiamo ancora abbassare la guardia“. Il Giappone va dunque avanti per la sua strada, lavorando affinchè non aumentino i contagi e non vengano posti dubbi sulla disputa delle Olimpiadi in terra giapponese.

